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Elazığ'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan 3 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, toplamda 26 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan 3 Zanlı Yakalandı
21.12.2023 - 11:00,  Güncelleme: 11:04
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, toplamda 26 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede süren çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 13 yıl 6 ay, 'Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 10 yıl 1 ay ve 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı tespit edilerek yakalandı. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda, Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı failinin yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar ve şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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