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Elazığ'da 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ'da 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi. Eğitimlerde madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, sokak satıcılarının profilleri, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler ve çözüm merkezleri gibi konular ele alındı.

Elazığ\'da 273 kişiye \'Narkorehber\' eğitimi verildi
17.01.2024 - 10:09,
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü, Vali Mehmet Lütfullah ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi personel, veli ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 13 eğitimde 273 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi - Son Dakika
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