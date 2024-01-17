Elazığ\'da 273 kişiye \'Narkorehber\' eğitimi verildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü, Vali Mehmet Lütfullah ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi personel, veli ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 13 eğitimde 273 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi. - ELAZIĞ