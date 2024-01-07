 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da 28 kilo eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 28 kilo eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, pirinç paketlerinin içerisine salça ile streçlenmiş vaziyette 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da 28 kilo eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
07.01.2024 - 17:38,
Abone Ol

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, pirinç paketlerinin içerisine salça ile streçlenmiş vaziyette 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Van'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı. Aramada, otobüsün kilitli bölümünde zulalanmış, pirinç paketlerinin içerisine salça ile streçlenmiş vaziyette, 43 parça halinde 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otobüse savcı talimatı ile el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Operasyonda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Elazığ, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 28 kilo eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02
AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02 AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:36:02. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 28 kilo eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement