Elazığ\'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

3.Sayfa

Elazığ'da 3'üncü katın balkonundan düşen 3. yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda oynayan 3 yaşındaki çocuk, aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ