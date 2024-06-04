Elazığ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika
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Elazığ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Elazığ\'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katının balkonunda oynayan 3 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumu iyi.

04.06.2024 11:37
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Elazığ'da 3'üncü katın balkonundan düşen 3. yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda oynayan 3 yaşındaki çocuk, aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika

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