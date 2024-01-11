Elazığ\'da 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu 48/5 (Alkollü Araç Kullanma) maddesi gereğince sürücü belgesine geçici süre ile el konulan sürücülere yönelik Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) programı kapsamında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi'nde 09-10 Ocak 2024 tarihleri arasında 40 sürücüye Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ