Elazığ'da 64 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli ise tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri olarak, ilimiz şehirlerarası otobüs terminalinde, 98 parça halinde paketlenmiş toplam daralı ağırlığı 62 bin gram skunk esrar maddesi, 2 paket 3 parça halinde daralı ağırlığı 2 bin 500 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL