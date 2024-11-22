Elazığ\'da 7 Gün Süreyle Gösteri Yasağı

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Elazığ'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün süreyle yasaklandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Kasım 2024 tarih ve 2024/12 sayılı oluru ile; Elazığ ili coğrafi sınırları içerisinde 23 Kasım 2024 günü saat 00.01'den 29 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi. - ELAZIĞ