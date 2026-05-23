Elazığ\'da 9 Katlı İş Merkezinde Yangın

Elazığ'da 9 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ