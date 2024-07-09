Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

Elazığ\'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

Elazığ'daki açık cezaevinde yaşandığı iddia edilen olay gündeme bomba gibi düştü. Suç dosyaları kabarık 5 kişinin gece yarısı cezaevinin önüne geldikleri, içlerden birinin tel örgüyü keserek cezaevi bahçesine oradan da B-5 koğuşuna girdiği ve 30 ayrı suçtan kaydı bulunan bir mahkumu vurduğu öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, cezaevindeki mahkumu geçmiş bir cinayetin intikamını almak için vurduklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

09.07.2024 08:18
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Elazığ Kapalı Cezaevi yakınında yer alan açık cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

TEL ÖRGÜLERİ KESİP CEZAEVİNE GİRDİLER

Gece saatlerinde cezaevinin önüne araçla gelen suç dosyaları epey kabarık 5 kişinin tel örgüleri kestikten sonra cezaevine bahçesine oradan koğuşlara kadar girdikleri ve 30'a yakın suç kaydı bulunan bir mahkumu kurşun yağmuruna tuttukları iddia edildi.

5 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre B-5 koğuşunda gerçekleşen tabanca ile yaralama olayının ardından hemen soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, cezaevinin güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde şahısların kimliklerinin tespit edildiği ve kısa süre içinde 5 şüphelinin de yakalandığı aktarıldı.

İNTİKAM İÇİN KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Cezaevindeki mahkumu vuran 15 suç kayıtlı 24 yaşındaki Musa Orhan'ın 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Elazığ, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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