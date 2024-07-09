Elazığ Kapalı Cezaevi yakınında yer alan açık cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
Gece saatlerinde cezaevinin önüne araçla gelen suç dosyaları epey kabarık 5 kişinin tel örgüleri kestikten sonra cezaevine bahçesine oradan koğuşlara kadar girdikleri ve 30'a yakın suç kaydı bulunan bir mahkumu kurşun yağmuruna tuttukları iddia edildi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre B-5 koğuşunda gerçekleşen tabanca ile yaralama olayının ardından hemen soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, cezaevinin güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde şahısların kimliklerinin tespit edildiği ve kısa süre içinde 5 şüphelinin de yakalandığı aktarıldı.
Cezaevindeki mahkumu vuran 15 suç kayıtlı 24 yaşındaki Musa Orhan'ın 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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