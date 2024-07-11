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Elazığ'da alkollü şahıs evi yaktı

ELAZIĞ - Elazığ'da alkollü şahıs oturduğu evi yakarken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir itfaiye personeli müdahale anında ayağını burkarken bir kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıs, evi yaktı. Dumanları gören vatandaşlar olayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, sağlık ve doğalgaz ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü. Olayda bir itfaiye personeli müdahale anında ayağını burkarken evi yakmaya çalışan şahısta dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.