Elazığ'da alkollü şahıs evini yakarken itfaiye müdahale etti - Son Dakika
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Elazığ'da alkollü şahıs evini yakarken itfaiye müdahale etti

Elazığ\'da alkollü şahıs evini yakarken itfaiye müdahale etti

Elazığ'da alkollü bir şahıs, oturduğu evi yakarken itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürülürken, olayda bir itfaiye personeli ve şahıs dumandan etkilendi.

11.07.2024 22:18  Güncelleme: 22:19
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Elazığ'da alkollü şahıs oturduğu evi yakarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıs, evini yaktı. Dumanları gören vatandaşlar olayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, sağlık ve doğalgaz ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Olayda bir itfaiye personeli müdahale anında ayağını burkarken evi yakmaya çalışan şahısta dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da alkollü şahıs evini yakarken itfaiye müdahale etti - Son Dakika

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