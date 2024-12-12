Elazığ'da Alkollü Sürücülerle Kaza: 4 Yaralı

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Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında iki sürücünün de alkollü olduğu ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişini yaralandığı trafik kazasında iki sürücünün de alkollü olduğu ve birinin kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenildi.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Sarahatun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 06 EVH 474 plakalı otomobilin kavşakta beklerden kırmızı ışıkta geçmesi sonucu M.Ö. yönetimindeki 34 KBC 018 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücülerden S.C.'nin 3.25, M.Ö.'nün ise 0.54 promil alkollü olduğu ve sürücü belgelerine el konduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.