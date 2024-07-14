Elazığ'da aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Sivrice-Gözeli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Sarbaz (52) idaresindeki 51 ES 058 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Sarbaz hayatını kaybetti. Sarbaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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