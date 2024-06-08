Elazığ'da Araç Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Araç refüje çarparak ters dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ