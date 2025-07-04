Elazığ\'da Aranan Yabancı Uyruklu Yakalandı

Elazığ'da aranması bulunan yabancı uyruklu şahıs, çiçek satarken zabıta ekiplerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu bölgede çiçek satan Rageb H. isimli yabancı uyruklu vatandaş, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden zabıta ekipleri, yaptıkları sorgulamada şahsın aranması olduğunu fark etti. Gerekli işlemleri yapan ekipler, aranması bulunan şahsı polis ekiplerine teslim etti. - ELAZIĞ