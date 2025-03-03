Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 183 Olay, 186 Gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 183 Olay, 186 Gözaltı

Elazığ\'da Asayiş Uygulamaları: 183 Olay, 186 Gözaltı

Elazığ'da son haftada 183 asayiş olayı yaşandı, 186 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı.

03.03.2025 13:50
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Elazığ'da son bir haftada 183 olay meydana gelirken olaylara karışan 186 kişi yakalandı. 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş olaylarına ilişkin veri paylaşıldı. Buna göre son bir haftada 183 olay meydana gelirken olaylara karışan 186 kişi yakalandı. 13'ü çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilirken 10 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Asayiş uygulamalarında 65 bin 179 şahıs ve 44 bin 946 araç kontrol edildi. Aranması olan 406 şahıs yakalanırken 25 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 295 araca cezai işlem uygulanmış, 172 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, 5 adet tüfek, 3 adet kesici alet, 27 adet fişek, 79 adet elektronik sigara, 50 adet puro, 5 bin adet makaron, 75 kilo kıyılmış tütün, 20 kilo nargile tütünü, 320 paket kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 750 kilo faturasız gıda malzemesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 22 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 170 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 23 trafik kazasında 36 kişi yaralanırken, bu süre zarfında kaybolan 8 şahıs, 1 adet ses topu, 76 gram altın, 2 adet bluetooth cihazı bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 183 Olay, 186 Gözaltı - Son Dakika

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