Elazığ'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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