Elazığ'da iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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