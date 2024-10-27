Elazığ\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Elazığ'da iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ