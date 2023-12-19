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Elazığ'da bir dükkan yangında küle döndü - Son Dakika
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Elazığ'da bir dükkan yangında küle döndü

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde içinde kullanılmayan malzemelerin bulunduğu bir dükkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı. Olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da bir dükkan yangında küle döndü
19.12.2023 - 12:38,
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Elazığ'da içinde kullanılmayan malzemelerin olduğu bir dükkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın nedeni ile küle döndü.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde içinde kullanılmayan eşyaların olduğu bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda dükkanı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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