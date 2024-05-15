Elazığ\'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'da bir iş yerinin depo kısmında başlayıp çatı kısmına sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Elazığ- Malatya karayolunda bulunan büro malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın iş yerinin çatı kısmına sıçradı. Yangını fark eden çalışanlar ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ