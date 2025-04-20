Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, fırına giderek ekmek aldı. Daha sonra evine dönen vatandaş, büyük bir sürprizle karşılaştı.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi.
Vatandaş içinden ip çıkan ekmeğin fotoğrafını da paylaştı:
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı - Son Dakika
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