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Elazığ'da bir yılda 3 bin 91 trafik kazası: 14 ölü, 2 bin 345 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da bir yılda 3 bin 91 trafik kazası: 14 ölü, 2 bin 345 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 345 kişi de yaralandı. Kazaların büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır.

Elazığ\'da bir yılda 3 bin 91 trafik kazası: 14 ölü, 2 bin 345 yaralı
10.01.2024 - 09:38,
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 345 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Buna göre kent genelinde meydana gelen 3 bin 91 trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybederken 2 bin 345 kişi de yaralandı. Kazaların bin 319'u yaralanmalı olurken, bin 772'si ise maddi hasarlı oldu.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir yılda 3 bin 91 trafik kazası: 14 ölü, 2 bin 345 yaralı - Son Dakika


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