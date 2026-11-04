Elazığ'da Çayda Çıra Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Çayda Çıra Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Elazığ\'da Çayda Çıra Kavşağı\'nda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da merkez Çayda Çıra Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çayda Çıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AT 202 plakalı otomobil ile 23 AFN 944 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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