Elazığ\'da Çiçek Hırsızlığı

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Elazığ'da bir kadın girdiği çiçekçiden çaldığı çiçekleri şalının altına koyarak kayıplara karışırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir çiçek işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kadın, çiçekçinin bahçesinde bulunan çiçekleri incelemeye başladı. Bir süre çiçeklere bakan kadın, etrafta kimsenin olmadığını fark edince 2 adet çiçeği şalının altına koyarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasını izleyen işletme sahibi hırsızlık olayını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çiçekleri alarak kaçan kadının yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ