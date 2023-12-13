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Elazığ'da 'Cımbız' operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Cımbız' operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen 'Cımbız' operasyonunda adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı. Operasyonda toplamda 12 kişi cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da \'Cımbız\' operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı
13.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:34
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Elazığ'da kamuyu 7 milyon 400 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen 'Cımbız' operasyonunda adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı. Son tutuklama ile birlikte operasyonda 12 kişi cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada; gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programların/projelerin suistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen çoğunlukla güzellik/bakım merkezi olarak faaliyet yürüten bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, sadece 2023 yılı içerisinde ilimizde yaklaşık 7 milyon 400 yüz bin Türk lirası kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

Bu çerçevede, 4 Aralık'ta kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve MASAK raporu neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Cımbız' operasyonunda 16 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi de serbest bırakıldı.

Yaklaşık bir hafta önce adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 5 kişiden 2'si tekrar hakim karşısına çıktı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Cımbız' operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Cımbız' operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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