Elazığ\'da Cip Domuza Çarptı

Elazığ'da cipin çarptığı domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir cip, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına geçmeye çalışan domuz telef oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın ön tampon kısmında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ