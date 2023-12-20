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Elazığ'da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Elazığ'da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde kimlikleri belirlenemeyen 2 çocuk, seyir halindeki çöp arabasının arka kısmına asılarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Bir çocuk pikabın arkasından atladıktan sonra diğer çocuk ise çöp arabasına asılı kalarak tehlikeli oyuna devam etti. Çocukların bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ\'da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu
20.12.2023 - 10:52,
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Elazığ'da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk, seyir halinde devam eden çöp arabasının arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocuklardan biri bir süre sonra pikabın arkasından atlarken diğer çocuk bir süre daha seyir halindeki çöğ arabasına asılarak tehlikeli oyuna devam etti. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Çocuk, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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