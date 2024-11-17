Elazığ'da çocukların kamyonet arkasında tehlikeli yolculuğu
ELAZIĞ - Elazığ'da 2 çocuğun, seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk, seyir halindeki kamyonetin arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre akan trafikte giden çocuklar kamyonetin yavaşlaması ile inerek uzaklaştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Çocukların Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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