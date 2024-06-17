Elazığ'da Deprem Çadırının Bahçesinde Uyuşturucu Operasyonu

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Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin, deprem çadırının bahçesine ekildiği öğrenildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kenevir bitkisi ekimine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, C.Y. isimli şahsın kalmakta olduğu deprem çadırının bahçesinde yapılan aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ