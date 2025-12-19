Elazığ'da zabıta ekipleri, cami önlerinde dilencilik yapan kadınları yakaladı. Cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek zabıtadan saklanmaya çalışan bazı kadınlar da operasyon sırasında yakalandı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?