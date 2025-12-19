Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı

Elazığ'da zabıta ekipleri, cami önlerinde dilencilik yapan kadınları yakaladı. Cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek zabıtadan saklanmaya çalışan bazı kadınlar da operasyon sırasında yakalandı.

DİLENCİLER TEK TEK YAKALANDI

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

KADIN DİLENCİLER CAMİYE KAÇTI

Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.