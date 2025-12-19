Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı
19.12.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı
Haber Videosu

Elazığ'da zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda kadın dilenciler, zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalıştı.

Elazığ'da zabıta ekipleri, cami önlerinde dilencilik yapan kadınları yakaladı. Cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek zabıtadan saklanmaya çalışan bazı kadınlar da operasyon sırasında yakalandı.

DİLENCİLER TEK TEK YAKALANDI

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı

KADIN DİLENCİLER CAMİYE KAÇTI

Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Belediye, Güvenlik, 3-sayfa, Elazığ, Zabıta, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner’den Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı Gram altın 6 bin TL sınırını aştı
Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci: AK Parti’den teklif geldi fakat... Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci: AK Parti'den teklif geldi fakat...
Oktay Saral’dan Sabancı Üniversitesi’ne “cuma namazı“ tepkisi Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne "cuma namazı" tepkisi
ABD’de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti
Tahliye vaadiyle vurgun iddiası Dava açıldı Tahliye vaadiyle vurgun iddiası! Dava açıldı
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın Menüsü kadar fiyatı da olay Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

17:02
Tayvan’da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti
16:29
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
16:16
Meclis’te ’’Çocuk’’ kavgası Tanal’ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
Meclis'te ''Çocuk'' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
15:52
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı
15:49
İzmit’te kırsal alana İHA düştü Jandarma ekipleri inceleme başlattı
İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı
15:38
TRT canlı yayınında bir kadın ’’Yeter’’ diye bağırıp ceketini yırttı
TRT canlı yayınında bir kadın ''Yeter'' diye bağırıp ceketini yırttı
15:23
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
15:09
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 17:29:23. #7.13#
SON DAKİKA: Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.