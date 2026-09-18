Elazığ'da dilencilere zabıta denetimi, bir saatte 600 lira topladılar - Son Dakika
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Elazığ'da dilencilere zabıta denetimi, bir saatte 600 lira topladılar

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Elazığ\'da dilencilere zabıta denetimi, bir saatte 600 lira topladılar
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Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde cami önleri ve yoğun noktalarda dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerden ikisinin cuma namazı çıkışında bir saatte toplam 600 lira topladığı belirlendi.

Elazığ'da cuma namazı çıkışı bir saatte yaklaşık 600 lira toplayan dilenciler yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılan denetimlerde çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılan dilencilerden ikisinin ayrı ayrı cuma namazı çıkışında yaklaşık bir saatte toplam 600 lira topladığı tespit edildi. Elde edilen paralara el konulurken, dilenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Denetim sırasında zabıta ekiplerinin, "Bir saatte nasıl 600 lira topladın" sorusuna dilencilerden birinin "Maşallah" şeklinde cevap vermesi ise dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Elazığ Belediyesi3. SayfaZabıtaElazığGüncelCamiSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da dilencilere zabıta denetimi, bir saatte 600 lira topladılar - Son Dakika
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