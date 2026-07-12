Elazığ'da Down Sendromlu Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
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Elazığ'da Down Sendromlu Çocuğa Şiddet İddiası

Elazığ\'da Down Sendromlu Çocuğa Şiddet İddiası
12.07.2026 17:03
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Elazığ'da down sendromlu çocuğun özel eğitim merkezinde şiddete maruz kaldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da 14 yaşındaki down sendromlu, otizm ve epilepsi hastası çocuğun, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddiaları üzerine özel eğitim kurumuna, Elazığ Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatılırken, il milli eğitim müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirdi.

Elazığ'da iddiaya göre down sendromlu otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı. Kurum yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba Yalçın, Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek ilk darp raporunu aldı. Yetkililerin olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiğini aktaran baba Yalçın, kurumda ihmal olduğunu savundu. Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayın ardından Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.00 sıralarında üzücü bir olay meydana gelmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre, ağır zihinsel engelli bir bireyin bina girişinde taşkın davranışlar sergileyerek eğitim personeline ve servis aracına yönelik saldırgan tutum göstermesi üzerine, olayın kontrol altına alınması amacıyla görevli öğretmenler müdahalede bulunmuştur. Bu esnada sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrenci, aynı sınıfta bulunan başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurmuş ve öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır. Olayın ardından yaralanan öğrenciye gerekli sağlık müdahalesi gecikmeksizin sağlanmış, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla idari ve adli süreç derhal başlatılmıştır. Konuya ilişkin olarak milli eğitim müdürlüğü müfettişleri ivedi olarak görevlendirilmiş olup, olay adli ve idari merciler tarafından tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Valiliğimizce, süreç yakinen takip edilmektedir. Soruşturmanın selameti açısından doğrulanmamış bilgi ve iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Down Sendromlu Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika

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