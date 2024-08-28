Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetiminde Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika
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Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetiminde Sürücülere Cezalar Yağdı

Elazığ\'da Dron Destekli Trafik Denetiminde Sürücülere Cezalar Yağdı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan sürücü, araçtan inerken el frenini çekmeyi unuttu. Araç geriye hareket edince, ekiplerin uyarısı ile araca geri binen sürücü, el frenini çekip otomobili durdurmayı başardı.

28.08.2024 10:26
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetim sırasında emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen sürücü, araçtan inerken el frenini çekmeyi unuttu. Araç geriye hareket edince, ekiplerin uyarısı ile araca geri binen sürücü, el frenini çekip otomobili durdurmayı başardı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücüler dron ile havadan tespit edildi. Tespit edilen sürücüler, daha sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında dron ile emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücü, ekipler tarafından durduruldu. Araçtan inmesi istenen sürücü cezanın şoku ile el frenini çekmeyi unuttu. Araç geriye doğru hareket ederken ekiplerin uyarısı ile sürücü araca binerek el frenini çekip otomobili durdurdu.

Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetiminde Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetiminde Sürücülere Cezalar Yağdı - Son Dakika
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