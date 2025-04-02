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Elazığ'da Durağa Saldırı

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Elazığ'da 3 kişi otobüs durağının camlarını kırdı, polis şüphelileri kovaladı.

02.04.2025 10:41
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Elazığ'da 3 kişi otobüs durağına böyle zarar verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde 3 kişi bir otobüs durağının camlarını kırdı. Çevredeki vatandaşlar, şüphelilerin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırdığını ve olay yerine gelen emniyet ekiplerin şüphelileri kovaladığını görüntüledi.

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan bir otobüs durağına, sebebi bilinmeyen bir nedenle 3 kişi tarafından zarar verildi. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kişinin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdikleri gözlendi. Olayın ardından devriye gezen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şahısların, çevredeki rahatsızlık verici davranışlarının ardından, polis ekipleri tarafından kovalandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Durağa Saldırı - Son Dakika

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