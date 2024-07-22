Elazığ'da Eğlence Mekanlarında Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Eğlence Mekanlarında Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalarda eğlence mekanlarında yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 33 adet dolu kartuş, 14 adet uyuşturucu hap ve 1 adet kesici alet bulundu. Ayrıca aranan bir şahıs da yakalandı. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemler başlatıldı.

22.07.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında düzenlenen uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak İcadiye Mahallesi Hozat Garajı'nda faaliyet gösteren eğlence mekanlarında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 21 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 33 adet dolu kartuş, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet kesici alet ele geçirilirken aranan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Eğlence Mekanlarında Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden’ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden'ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:30:58. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Eğlence Mekanlarında Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement