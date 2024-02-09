Elazığ'da Fizyoterapist Teknikeri Eşini Silahla Vurarak Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Fizyoterapist Teknikeri Eşini Silahla Vurarak Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı

Elazığ\'da Fizyoterapist Teknikeri Eşini Silahla Vurarak Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı

Elazığ'da bir fizyoterapist teknikeri olan Burcu Demir, eşi Uzman Çavuş M.C. ile hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.C., belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e ateş etti ve kadın hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

09.02.2024 16:11
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Elazığ'da fizyoterapist teknikeri eşini hastane bahçesinde silahla vurarak öldüren uzman çavuş tutuklandı.

Olay, dün Elazığ Medikal Hospıtal arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi Uzman Çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Talihsiz kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Eşini öldüren M.C., yapılan çalışmanın ardından kısa sürede cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Fizyoterapist Teknikeri Eşini Silahla Vurarak Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika


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