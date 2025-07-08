Elazığ\'da Fuhuş Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir güzellik salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kent merkezinde faaliyet gösteren 1 güzellik salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Fuhuşa Teşvik, Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Aracılık veya Zorlama' suçunu işledikleri tespit edilen işletme yetkilisi ve çalışanlar olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ