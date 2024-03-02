Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 4 Tutuklama

Elazığ\'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 4 Tutuklama

Elazığ'da yapılan bir fuhuş operasyonunda 2 farklı güzellik salonunda çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ayrıca 128 kişiye idari para cezası uygulandı ve iş yerleri ile ilgili idari işlem yapılacağı belirtildi.

02.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Elazığ'da 2 farklı güzellik salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Cemre-2 operasyonu çerçevesinde kent merkezinde faaliyet gösteren 2 farklı güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 27 Şubat 2024'te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 1 Martta adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 128 şahsa idari para cezası uygulanırken, iş yerleri ile ilgili idari işlem uygulanacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika

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