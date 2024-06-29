Elazığ'da Genç Kız Kuaförde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Genç Kız Kuaförde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Genç Kız Kuaförde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'da 29 yaşındaki genç kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı ve kalp krizi geçirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

29.06.2024 20:36
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Elazığ'da 29 yaşındaki genç kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı ise acı haberi alır almaz hastaneye akın etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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