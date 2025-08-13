Elazığ\'da Heimlich ile Kurtarma

Elazığ'da bir lokantada yediği yemek nefes borusuna kaçan şahıs, döner ustasının heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Olay, önceki gün Çaydaçıra Mahallesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yemek yiyen vatandaş, hesabı ödemek için kalktığı anda nefessiz kaldı. Nefes alamayan müşteriyi gören döner ustası, müdahale etmeye başladı. Bir süre nefes alamayan müşteri, ustanın heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. O anlar, lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ