Elazığ\'da Hırsızlık: Motosiklet Çalındı

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Elazığ'da bir binaya giren hırsızlar, motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yeni Mahalle Ayna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.53'te sokak üzerinde bulunan Ayna Apartmanı'na giren 2 hırsız, 23 DJ 299 plakalı otomobili çaldı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Aras Emre Sönmez hemen güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını tespit eden Sönmez, durumu polise bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekibi, bina girişinde ve içerisinde incemeler yaparak parmak izlerini aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ