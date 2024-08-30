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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köy yolunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre 12 AAB 281 ile 23 AES 278 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir otomobil şarampole yuvarlanırken 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.