Elazığ'da İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Elazığ'da İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı

14.08.2025 11:59  Güncelleme: 12:02
Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Alevler, kentin birçok noktasından görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, İnşaat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
