Elazığ\'da İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Alevler, kentin birçok noktasından görüldü. - ELAZIĞ