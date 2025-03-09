Elazığ\'da inşaat halindeki binada kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da inşaat halindeki bir binaya giren ve asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat halindeki bir binaya giren 43 yaşındaki Erdinç Köse, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşları, bir süre kendisinden haber alamayınca durumu kontrol etmek için binaya girdi ve Köse'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Binaya giren sağlık ekipleri, Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Köse'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.