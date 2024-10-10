Elazığ\'da Jandarma Aracıyla Kaza: 3 Yaralı

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Elazığ'da jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma resmi aracı ile M.D. idaresindeki 23 ADE 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ