Elazığ\'da Kaçakçılık Operasyonunda 63 Cep Telefonu ve 17 Akıllı Saat Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 63 adet kaçak cep telefonu ve 17 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Martta çevre illerden kente gelen şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan rutin kontrollerde, 1 şüpheli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada koltuğun altına zulalanmış vaziyette ve bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 63 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 17 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ