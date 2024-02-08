Elazığ'da kadın cinayeti: 6 ay sonra düğünü olacaktı, eşinin kurşunuyla can verdi
Elazığ Medikal Hospıtal'de çalışan fizyoterapi teknikeri kadın, hastane bahçesinde kocasının silahından kurşunla hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da Medikal Hospital'da görevli fizyoterapi teknikeri kadın, hastane arkasında bir ay önce evlendiği kocasının silahından çıkan kurşunla öldürüldü. Talihsiz kadının eşiyle geçen ay resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.
Olay, Elazığ Medikal Hospital arkası Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.C. belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Öte yandan Burcu Demir'in geçen ay M.C. ile resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.
Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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