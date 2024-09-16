Elazığ\'da Kadın Kazada Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Gazi Caddesi eski Öğretmenevi önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EG 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Şimşek'e (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, ekipler kazayla ilgili inceleme yaptı.

Şimşek, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ