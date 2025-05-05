Elazığ\'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban yolu Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DR 5350 plakalı kamyon ile 21 AE 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin bahçeye uçtuğu kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ