Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ\'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada, 1 kişi yaralandı.

05.05.2025 13:07
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Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban yolu Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DR 5350 plakalı kamyon ile 21 AE 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin bahçeye uçtuğu kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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