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Elazığ'da Kamyonet Kaldırıma Çıktı, Aracın Bir Bölümü Göçüğün İçine Girdi - Son Dakika
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Elazığ'da Kamyonet Kaldırıma Çıktı, Aracın Bir Bölümü Göçüğün İçine Girdi

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde Beypiliç'e ait bir kamyonet, kaldırıma çıkarken kaldırımın çökmesi sonucu bir bölümü göçüğün içine girdi. Vatandaşların yardımıyla araç çukurdan çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede önlem alındı.

Elazığ\'da Kamyonet Kaldırıma Çıktı, Aracın Bir Bölümü Göçüğün İçine Girdi
05.01.2024 - 09:55,
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Elazığ'da Beypiliç'e ait olduğu öğrenilen kamyonet kaldırıma çıktı. Kaldırımın çökmesi nedeni ile aracın bir bölümü göçüğün içine girdi.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ürün bırakmak için kaldırıma çıkan Beypiliç'e ait kamyonetin bir bölümü, kaldırımda oluşan çökme nedeni ile içine girdi. Çevredeki vatandaşların da desteği ile halat bağlanan araç, düştüğü çukurdan çıkarıldı. Vatandaşlar ağır tonajlı araçların kaldırımda bulunmasının böyle olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede önlem alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Beypiliç, Elazığ, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kamyonet Kaldırıma Çıktı, Aracın Bir Bölümü Göçüğün İçine Girdi - Son Dakika


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